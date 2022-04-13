新北市主計處1名員工12日傳出確診，海山警分局防治組也有2名警員確診，將列為中央今預計公布個案，新北市長侯友宜今主持市政會議會受訪表示，第一時間知道主計處有員工後，馬上擴大匡列家隔離，目前所有匡列對象採檢是陰性；而海山分局雖有確診個案，不過擴大匡列採檢後，目前採檢也都是陰性，會密切觀察及做好自我防是機制，警察勤務完全不會受到影響。