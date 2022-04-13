疫情燒進新北市府、警局 侯友宜曝匡列對象採檢結果 10:432022/04/13 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持市政會議會受訪表示，第一時間知道主計處有員工後，馬上擴大匡列家隔離，目前所有匡列對象採檢是陰性。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市主計處1名員工12日傳出確診，海山警分局防治組也有2名警員確診，將列為中央今預計公布個案，新北市長侯友宜今主持市政會議會受訪表示，第一時間知道主計處有員工後，馬上擴大匡列家隔離，目前所有匡列對象採檢是陰性；而海山分局雖有確診個案，不過擴大匡列採檢後，目前採檢也都是陰性，會密切觀察及做好自我防是機制，警察勤務完全不會受到影響。 台中東勢校園群聚再＋2確診 3天已11人染疫 莊人祥：單日確診破千、破萬都可能 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #新北市府 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中東勢＋10 確診者足跡曝光 急設前進指揮所 20:392022/04/12 生活 本土＋551超越三級警戒！醫喊有這3症狀快去採檢 21:452022/04/12 生活 台東疫情＋1 高雄確診者遊台東 返家奔喪家人染疫 18:152022/04/12 生活 台南＋8 疫情燒進菸廠 染疫員工CT值11.6 16:102022/04/12 生活 竹縣＋16 增3不明感染鏈 足跡曝光去過爭鮮、內灣老街 14:262022/04/12 生活 苗栗＋3 超商女店員確診 縣府急發322封簡訊 14:502022/04/12 生活 快篩試劑挨轟太貴改採唾液？ 莊人祥：鼓勵廠商研發 16:422022/04/12 生活 台中單日確診26例 東勢成熱區 04:102022/04/13 地方新聞 新竹縣也不甩中央新停課標準 跟進雲林縣不實施 10:212022/04/13 生活 陳雪甄接吻對象確診 温昇豪虧親不夠 04:102022/04/13 娛樂新聞 花蓮校園疫情增 門諾醫院增開學童篩檢線 17:182022/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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