【旅奇傳媒/編輯部報導】2022阿里山螢火蟲季活動即將閃亮登場囉！阿里山國家風景區轄內螢火蟲生態資源豐富，物種類多達42種，約占全臺的2/3，一年四季從低海拔到中高海拔區域，都能欣賞到不同種類，每年3～6月「黑翅螢、大端黑螢｣、6～8月「梭德氏脈翅螢｣、10～12月「山窗螢｣、11～1月則為冬季的「鋸角雪螢｣。螢火蟲數量眾多，堪稱是臺灣中南部地區觀賞螢火蟲的最佳寶地。

▲梨園寮車站-森林鐵道山洞外滿天飛舞綠精靈。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處洪維新處長表示，今年透過「螢光下的奇幻星旅」主題活動，與在地太興、仁壽、瑞里、瑞峰、豐山、十字、奮起湖、樂野、里佳、茶山等10社區，規劃包含夜間賞螢導覽、茶席品茗、DIY體驗、星空音樂饗宴等賞螢系列活動，另有規劃「『登「豐」造「吉」-塔山雙日體驗』、「里佳部落光之巡禮」、「到很遠的部落賞螢趣」、「光華頂笨仔Chill賞螢」、「光華頂笨仔五星社區賞螢導覽體驗」等多條賞螢遊程，供民眾上網輕鬆預約賞螢生態之旅，感受阿里山唯美靜謐的螢光饗宴。

▲圓潭生態園區-螢火蟲。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲螢光下的奇幻星旅。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

提醒大家觀賞螢火蟲時需注意安全並放慢腳步，更重要的是務必遵守「三不一沒有」：不喧嘩、不捕捉、不拿手電筒直接照射（用紅色玻璃紙包覆手電筒）、沒有光害（不可以用閃光燈拍螢火蟲，以避免影響棲息地及繁殖），希望大家除了觀賞螢火蟲之外，也要注意防疫相關規定共同來維護螢火蟲的生態環境，讓可愛的螢火蟲能永續的生存下去。

阿里山賞螢生態之旅，「阿里山 新印象」粉絲專頁

阿里山國家風景區官網

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