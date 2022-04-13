疫情持續延燒，大陸官方堅守動態清零政策，包括上海和昆山都相繼封城，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，3月26日上海封城，這兩件事都可以說是世界級的大事，今年虎年開年時大家都說「福虎生豐」，才只過幾個月，大家便發現「虎背難騎」，甚至可以說，經濟規模比俄羅斯大10倍的大陸清零封城效應，可能比俄烏之戰更可怕。

謝金河指出，因為大陸清零封城效應，全球供應鏈可能大病一場，像這次上海、昆山相繼封城，受到波及的台商企業，居然有多達161家宣布停工。他進一步指出，2020年元月23日武漢封城震驚全球，而這次上海、昆山封城衝擊比上次更大。

謝金河強調，其實Omicron(新型冠狀病毒Omicron變異株)致死率沒有那麼高，大多數國家都決定和病毒共存，而大陸堅持走上清零的道路，只有一個目標：要證明自己的疫苗及防疫能力比歐美西方社會更卓越。

其中昆山是台廠大本營，原預期4月12日解封，但封控政策一延再延，開工日再度往後，許多台廠陸續宣布延至4月19日才能開工，等於4月份一半都處於停工狀態。

工商時報報導，大陸官方堅守動態清零政策下，更多城市被迫靜態管理，值得注意的是，珠三角一線城市廣州10日夜間也宣布「非必要不離市」，民眾則認為，近日廣州就會跟進上海封城的節奏。