全球領先的區塊鏈及加密資產基礎設施提供商幣安宣布，已經就金融服務許可（FSP）獲得阿布達比全球市場（ADGM）金融服務監管局（FSRA）授予的原則性批准（IPA），將可作為加密資產經紀－經銷商展開業務。此次向ADGM FSRA申請FSP許可，幣安旨在確立其作為完全合法的加密資產服務提供商的地位。

ADGM位於阿拉伯聯合大公國首都的國際金融中心，於2018年推出了世界上首個全面、穩健的加密資產監管框架，並且自那時起成為本地、區域內以及國際機構的全球樞紐和業務平台。

阿布達比全球市場商務註冊局首席執行官Dhaher bin Dhaher表示，我們非常高興看到幣安獲得ADGM授予的金融服務原則性批准，並且期待為幣安在阿聯酋首都建立業務佈局提供有力的支持。ADGM是中東北非地區最大的加密資產合法監管機構，幣安的參與將令其由加密資產交易場所、全球交易平台以及服務提供商組成的強大、可信生態系統如虎添翼。

ADGM的加密資產監管框架憑藉其極具包容性的監管以及實際可行的規範受到全球的認可，體現了ADGM作為國際金融中心持續不斷促進阿布達比經濟成長，並且捍衛市場透明性和誠信的堅定承諾。ADGM將繼續積極擴大其業務範圍，發掘阿聯酋新的投資機會，並且支持幣安等加密資產業務合作夥伴，以滿足區域內投資者以及企業日益增加的金融服務需求。

幣安中東和北非總監Richard Teng表示，幣安一直與全球的監管機構如ADGM保持積極的聯繫，持續致力於維護全球標準，並且共同推動加密生態系統的發展和可持續的成長。ADGM率先推出強大的加密資產監管框架，支持全球區塊鏈生態系統的增長。對於ADGM在申請過程中所提供的支持，我們深表感謝，並且期待與ADGM以及阿布達比的其它主要利益相關方密切合作，攜手在整個中東北非地區以及區域外拓展我們世界一流的產品和服務。