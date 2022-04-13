以色列媒體散布匪夷所思涉中謠言，大陸使館駁斥。圖為中國駐以色列大使館網站截圖。（中國駐以色列大使館）

環球時報13日報導，據中國駐以色列大使館網站當地時間12日消息，中國駐以色列使館發言人就以色列媒體散布涉中謠言發表嚴正聲明。要求立即撤下相關不實報導，如果執意傳播有關謠言，將進一步追究責任。

中國駐以色列使館發言人就以有關媒體散布涉中謠言發表嚴正聲明，全文如下：

在逾越節來臨之際，為體現友好之情，中國駐以色列使館按外交慣例向以方贈送逾越節禮品。中國駐以色列使館注意到，4月12日，以色列有關媒體就中方贈送的逾越節禮品散布謠言，誣稱禮品中的一個保溫水杯「可能」含有所謂「可疑裝置」。實際上，所謂的「可疑裝置」就是保溫水杯通常所使用的「吸氣劑」。

發言人指出，上述謠言毫無事實根據，目的在於挑撥中以關係，抹黑中國形象，嚴重誤導公眾，其影響十分惡劣。有關媒體在報導中聲稱「消息」源自以方有關部門，但以政府有關部門已向中國駐以使館明確表示從未就此對媒體有過任何表態。

中駐以色列使館發言人強調，「我們要求有關媒體立即撤下相關不實報導，不為謠言提供發聲平台和傳播管道，採取實際行動消除有關謠言造成的惡劣影響。如果有關媒體執意傳播有關謠言，我們將保留進一步追究責任的權利。」