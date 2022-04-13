男子受困之際又無法說出所在地點，連車輛輪胎都卡到路旁邊坡山溝，幸獲員警救援。（民眾提供／盧金足台中傳真）

男子受困之際又無法說出所在地點，連車輛輪胎都卡到路旁邊坡山溝，幸獲員警救援。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名男子開車在山區迷途，受困之際又無法說出所在地點，連車輛輪胎都卡到路旁邊坡山溝，眼看天色已黑，趕快報警求救，頭汴派出所員警獲報後，透過電線桿定位查詢，經過1個多小時的尋找，終於在漆黑的山徑中發現男子身影，最後順利助其脫困。

家住台中市大雅區1名70多歲張姓男子到南投訪友後，欲返家時，友人告知下班時間，可嘗試走136市道比較順暢，男子返程時即開啟導航系統輔助。

但一不留神迷途在深山內，連車輛輪胎都卡到路旁邊坡的山溝，頭汴派出所員警獲報後透過電線桿定位查詢，經過1個多小時的尋找，終於在漆黑的山徑中發現男子身影，最後順利助其脫困。

太平警分局頭汴派出所警員黃培維接獲張姓民眾報案，稱「自己迷路在山上，加上所駕駛的自小客車右前側輪卡在山溝內，請求警方協助。」

所長黃思融獲悉後隨即通知附近協勤民力協助，警員黃培維先行穩定張男情緒，並詢問附近有無明顯標的物或是電線桿，在張男告知最近的電線桿編號，順利查詢到約略位置。

員警入山摸黑搜尋，因山區視線不佳也增加搜尋的難度，約1個多小時找尋，終於皇天不負苦心人，在酒桶山產業道路內發現男子身影及自小客車，最後在一群人的協助下終於順利脫困，順利化解這趟返家驚魂記。

據了解，張姓男子今天前往南投訪友，聊到約下午4點多，友人告知正值下班時段，可以嘗試走136市道返程，結果依著導航指示，一不留神就受困於此，非常感謝警方及熱心民眾的大力相助，避免在山中渡過漫長的夜晚。

太平警分局呼籲，行駛在路況不熟的山路，應減速慢行，以免一時疏忽發生事故。