衛福部長陳時中13日出席立法院衛環委員會並受訪。（姚志平攝）

近日有媒體人爆料衛福部長陳時中將於7月代表民進黨參選台北市長，立委邱泰源將接任衛福部長，對此邱泰源今天回應，陳部長不論是在防疫還是各方面的表現都相當讓人敬佩，是非常適合擔任首長的人選，但自己現在並不關心這個議題，會持續扮演他該扮演的角色，與指揮中心共同照顧人民健康。

邱泰源表示，他不關心誰來接衛福部長，而是關心任何一個國家重要議題，是不是每個人都能準備好？扮演他的最重要角色，自己身為醫師公會理事長，同時也是衛環委員會的立委，在這之中當然是關心怎樣才能對人民最好，對弱勢最照顧，讓醫界充滿專業、愛心與關懷，這些為人民謀幸福的工作，任何一個職位的人都可以來努力。

媒體追問，是否曾與總統蔡英文討論過衛福部長一事？邱泰源指出，不要去談這個，「我們是談怎麼把防疫做好」，至於將來若有機會接任衛福部長，是否有意願為人民服務？邱又說，自己在台大醫院做了30年醫學教育，希望培育出來的人才都能好好照顧病人，在醫療上希望能推動全人、全家、全社區的照顧，讓所有國民由生至死都能獲得有尊嚴的醫療，會持續與大家一起來努力。