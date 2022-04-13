新冠肺炎疫情延燒，教育部12日公布新校園停課標準，放寬規定3分之1以上班級教職員生為確診個案、密切接觸者才全校停課，引起各界反彈。對此鄭文燦表示，桃園以疫調結果為依據，跨班活動、足跡多者也有可能全校停課。

鄭文燦說，教育部與中央流行疫情指揮中心制定新的停課標準，大原則是要沒有風險才能縮短停課時間，若有風險還是必須停課。1人確診該班停課10天，如有跨班活動則接觸班級也要預防性停課，他強調「要根據疫調結果」，有跨班活動、校園足跡多、2人以上確診者也有可能會全校停課。

關於校園類普篩，鄭文燦說，為提升學校防疫安全、增加防疫韌性，決定針對高中、國中及國小，包括教職員工及師生總計有28萬8080人進行校園類普篩，由於學生皆未成年須經過家長同意，預計會有20萬人進行類普篩。

鄭文燦指出，若校園類普篩有人快篩結果為陽性，會立刻安排PCR檢測，這部分會制訂相關SOP，讓學校可以根據快篩結果進行後送至採檢站或醫院PCR檢測。