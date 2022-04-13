台灣房價狂漲，不少年輕人大嘆買不起房，對此，一名網友PO出多年前的售屋廣告，只見16萬可買新莊30坪、三房兩廳的房子，讓不少人看傻直呼，一切都回不去了，果然買房要趁早。不過，也有網友說，16萬只是頭期款吧！還有15年貸款，而且大家別忘了，當年房貸利率很高。

一名網友日前在臉書社團《我是新莊人》上分享多年以前的一個售屋廣告，只見傳單上寫著「新莊改變了！台北縣（已升格為新北市）第一個政府核准的重劃特區實現了，16萬買30坪，15年銀行貸款」。根據廣告單上的資訊，這個建案為宏泰重劃6期，位置在新莊中正路旁、三洋電機對面，30坪三房兩廳，套房雙衛，格局方正。

多年前的售屋廣告中可見，16萬可買新莊重劃區30坪、三房兩廳的房子。（圖／翻攝自我是新莊人）

貼文引起網友熱議，「買房真的要趁早」、「以前沒買到房子的人，現在感覺很難」、「現在16萬連靈骨塔都買不起」、「一切都回不去了」、「那時候月薪只有幾千啊」、「現代年輕人看到這房價真是覺得生不逢時，不過16萬應該是頭期款吧！」

另有不少網友則說，廣告上面寫「16萬買30坪」的房子，但這個16萬應該是頭期款而已，後面還有15年的銀行貸款要還，而且當年的房屋貸款利率應該很可怕，記得是7或8%起跳，與現在1至2％相比差很多。