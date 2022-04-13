疫情升溫，教育部頒布新規範，只要全校1／3或10個班級以上停課，則該校全校停課，台中市是否依此規範執行？市長盧秀燕表示，該指引公布後，引起許多討論，台中市確診人數目前為六都最少，為讓政策能落實，今天將邀集家長、教師等團體對話，聆聽各界意見後，於1、2天內做出決定。

盧秀燕指出，教育部的指引公布後，在縣市都引起很多討論，家長、老師、學校行政單位及社會大眾都有不同看法，而一個指引能否確實執行與落實，民眾是否願意遵行、覺得可行很重要，市府抱持中立、開放的立場，今早已邀集家長團體、教師團體、校長團體開會，聆聽大家意見。

盧秀燕強調，她昨天已經聽到不少家長的意見，有家長擔心孩子防護力不夠，或是沒有接種疫苗，很擔心害怕，表示可能學校有2、3個班級停課，就不讓孩子到學校，這會造成一個學校有的孩子來上課、有的人不來，有的老師請假、有的老師繼續到學校，可能會有點亂。

盧秀燕說，中央目前的態度是朝向放寬，放寬可以，但到底要放到多寬？這是見仁見智、可以討論的問題，台中市防疫政策與中央大致上一致，但為了讓指引能落實，市府這1、2天內將討論出一個結果。