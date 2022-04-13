新北市啟動新冠輕症患者居家照護，在台灣開啟先河，隨著全台新冠患者不斷上升，基隆就在新北市旁，市長林右昌強調，我們會密切觀察新北市實施規畫與情況，藉由衛生局與副市長平台，希望能向新北市取經。

隨著新冠輕症或無症狀患者越來越多，林右昌指出，目前新冠疫情勢與過去不一樣，幾乎都是輕症與無症狀，未來快篩試劑可以普遍運用，讓民眾能夠定期自主監測健康，不會讓病毒持續擴散。

廣發快篩就是讓所有人成為防疫尖兵；林右昌說明，防範疫情第一道防線是醫療體系，第二道就是社區篩檢站，如果能將快篩試劑大範圍發放，等於將社區篩檢推到家戶，加強民眾自我監測健康，擴大疫情防控量能。

基隆愛心篩檢計畫，發現44名快篩陽性，再PCR檢測找出38名確診者；林右昌補充，執行愛心篩檢後發現，廣發快篩比較經濟與快速，能找出許多無症狀況者，但計畫成功也要有要件，例如廣發之餘也要有重點投放。

林右昌表示，設立愛心諮詢專線、加強PCR執行量能、陽性後送機制等經驗，都會提供CDC與其他縣市參考，防治新冠肺炎不要單打獨鬥，各種經驗與想法都能跨縣市間傳遞與吸取。