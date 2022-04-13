清水眷村中社遺址出土，距今2000年文物中，以陶為最。清水小願文化創意協會為推廣海線陶文化，於清水眷村文化園區舉辦「2022小願享藝趣」美展活動；邀請鹿峰國小「湧泉鯉陶展」、清水國中「中社趣陶展」、中港高中「美術班陶展」及「琴所攝影展」偕同展出。

主辦單位指出，鹿峰國小位於鰲峰山所延伸的鯉魚山腳下，地下湧泉終年不絕。林美枝和陳郁嵐兩位老師帶高年級學生認識當地的地理特色，透過湧泉的意象而創作出流動畫與高溫燒製的鯉陶大軍。鹿峰國小校長黃美玲表示，「湧泉鯉陶展引領大家了解鯉魚山的往事，續寫鯉魚山的傳奇。」

清水國中資優資源班與中港高中國中部美術班跨校交流，一起踏查清水眷村的中社遺址、走讀鶯歌老街、陶瓷博物館。「中社趣陶展」由藝術家白宗平老師指導，模仿番仔園時期手工製陶技術，將土條加以捏製成形、壓印做成32件花器。清水國中校長曾育宗說：「學生將自製花器搭配綠意盎然的植物，象徵平埔族生生不息、代代傳承。」

中港高中國中部的「美術班陶展」共計60件作品。第14屆美術班由王秋燕老師指導，以西方神話為題，雕塑出藝術與實用兼具的陶瓷作品。陳維真、蔡瑜老師指導第15屆美術班，以童話為題，指導學生們雕塑出各式作品，在豐富想像力、細膩的雕工與繽紛的釉下彩之交互作用下，譜出一個個神靈活現、充滿童趣的作品。

中港高中校長簡焜鎰強調，「難得的海線三校聯展，思古新作嶄新“藝”，讓清水眷村“好趣陶”！」歡迎各界即日起前往觀展。