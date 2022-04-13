你也用雙腳開車嗎？一名女網友在臉書上透露開自排車時，都以左腳控制煞車、右腳控制油門，她這習慣持續30年也從未肇事過。文章曝光後，引起輿論譁然，多數網友難以認同此駕車習慣，紛紛在留言痛批原PO是三寶。

多數駕駛開自排車時，為求安全，均是以右腳分別控制煞車與油門。而一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱自己汽車駕車是考手排車，而她開自排車是分2腳控制車輛，以左腳控制煞車、右腳控制油門，上路30年都完全沒有肇事紀錄。

女網友表示自己開自排車都左腳踩煞車、右腳踩油門。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

文章曝光後，旋即引起網友爭論不休，一派網友不能認同，認為自排車以雙腳分控煞車與油門實在太危險，若遇緊急狀況需煞車時，恐會下意識雙腳同時踩踏，使汽車接收衝突指令。

還有網友解釋，駕訓班教練教手排車時，是左腳踩離合器、右腳踩煞車與油門，而自排車無離合器，因此閒置左腳，但同樣以右腳踩煞車與油門，認為原PO的習慣無關手排或自排；甚至有網友痛罵，使用雙腳駕車如同三寶，「你開手排的話是不是要長出第三隻腳」、「路上有一堆開著車煞車燈也亮著的，大概就是你們這樣」。

手排車的踏板有3個，左起為離合器、煞車、油門，駕駛通常使用左腳控制離合器、右腳控制煞車與油門。（圖／Shutterstock）

另一派網友則認為，的確較少人以雙腳控制煞車與油門，但認為只是個人開車習慣不同，「認識一位長輩也是這樣開車，很守規矩也沒出事過，比隨心所欲的三寶好多了」、「我也這樣開～其實反應更快，煞車不用把右腳從油門離開，更沒頓挫感，就是左右腦都能良好運作而已，習慣就好」。