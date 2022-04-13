立法院司法委員會今天審查明年7月後初任教育人員適用的退撫新制，教育部長潘文忠指出，新制將採個人專戶的確定提撥制，根據精算，在投資收益率4％前提下，未來退休年資25年的大專教授退休每月所得約為6萬2145元，中小學教師退休約為5萬2628元，可保障教職員未來的退休生活。

立法院司法委員會今天審查規範112年7月1日以後初任教職員建立退撫制度的《公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案》，以及因應新制度建立配套修正的《退撫條例第98條、第100條》。

潘文忠在報告時指出，基於兼顧適足退休保障及財務自主健全的基本原則，未來退休金給付制度，將採用確定提撥制，由政府及教職員按月共同撥繳退撫儲金至教職員個人退休金專戶，並輔以自主投資等配套措施，使個人退休金專戶增加孳息，作為其退撫給與給付的基礎。

其中強制提撥的金額為教職員本（年功）薪額2倍乘以提撥費率15％，負擔比例政府65％、個人35％，此外，教職員也可本（年功）薪額 2 倍5.25％上限自願增加提繳。潘文忠表示，這些個人提繳部分，都不計入年度薪資收入課稅，以鼓勵教職員自願增額提撥。

草案也設計自主投資制度，由退撫基金管理機關自行或委外設計不同投資組合，提供教職員自行選擇，並就最低風險之投資組合給予最低保證收益。

潘文忠指出，新退撫制度的強制性提撥包括公保提撥及退休金強制提撥2部分，其中個人負擔比例相較於現行制度，僅公保部分增加1.15％，如按111年度待遇標準估算，新退撫制度的大專教授個人每月提撥金額為9184元，較現行制度增加1366元；中小學教師為7824元，較現行制度增加1161元。

至於退休保障方面，他說，根據相關精算，在個人專戶自主投資收益率4％且支領月退休金及公保年金，退休年資25年的大專教授退休每月所得約為6萬2145元，相同年資的中小學教師退休每月所得約為5萬2628元。

如果教職員審酌自身財務狀況於在職期間辦理自願增額提撥，則每月退休所得，公立大專教授約為7萬7001元，中小學教師約為6萬5348元，教育部認為，新退撫制度對於教職員之退休生活相關保障應屬適足。

由於教職員退撫儲金係由教職員與政府按月共同撥繳，潘文忠表示，政府主要財政負擔為按月為教職員提撥之金額，財務責任明確，並不會衍生未來潛藏應給付款項。不但確保儲金財務健全，對於退撫儲金之運用，亦提供教職員相當程度的自主性。