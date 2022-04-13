台股近日波動大，12日跌破「萬7」、13日一開盤又收復。媒體關切外資回來了嗎？金管會主委黃天牧反問：為何你這麼重視外資？他指出，台股基本面良好，在資金動能上「內資、外資都很重要」，只要台灣股市基本面良好，外資終究會回來。

黃天牧13日列席立院財委會備詢，會前受訪表示，台股投資人要注重基本面、審慎個股，目前基本面良好。上市櫃公司3月營收約3.82兆，比去年同期成長約14％，比上月成長23％，今年以來至4月12日國際股市跌6.6％，台股相對亞洲其他股市跌幅較小。這段期間「地緣政治、通膨、升息」都讓股市波動大，投資人應該看基本面、看長期。

2022年以來外資累計賣超金額近6,000億元，創歷史新高，媒體關切外資是否有回來？黃天牧反問：為何你這麼重視外資？他強調，台股到目前為止日均量還有3,000億元以上，資金動能並沒有少太多。

黃天牧認為，外資進出有其策略，台股基本面良好，國內投資人投資若看重其基本面，對台股也是會投資的，資金動能上「內資、外資都很重要」，只要台灣股市基本面良好，外資終究會回來。