今天在大聯盟場上天使以4：3擊退馬林魚，投手群穩住陣腳，而打線部分日本「二刀流」大谷翔平感覺還未調整到最佳狀態，此戰4打數僅1安打、吞下3次三振，目前打擊率是低迷的.160，和上季美聯MVP的身手有所落差，首支全壘打也尚未出爐，希望他能盡快找回手感。

大谷此戰擔任先發首棒指定打擊，本季明星隊友卓奧特(Mike Trout)和安森尼阮棟(Anthony Rendon)回歸，讓投手不敢輕易對他投出保送，增添與他正面對決的機會，不過大谷或許還在習慣此模式，開季至今25打數僅敲出4安打跑回2分、貢獻1次盜壘，打擊率與生涯的.262差距甚多。

今天大谷1局首打席遭到投手三振出局，3局時沒有選到任何壞球，遭主審判定三振出局，第6局面對投手86.6 mph滑球揮棒落空，而到第8局他終於建功，鎖定首顆86.6 mph變化球直接出棒，形成一壘安打，接著他選擇盗二壘，可惜經重播後判定被野手逮到出局。

昨日天使同樣在主場以6：2擊退馬林魚，大谷首打席就擊出滾地安打，並盜壘成功，和今天命運大不同，他也放鬆心情在場邊幫球棒做「CPR」，搞笑按壓球棒進行急救，讓圍在身邊的隊友都笑得合不攏嘴，完全是隊上的開心果，而或許大谷得繼續幫球棒施救，才能早日轟出全壘打了！