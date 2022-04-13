大陸央媒新華社每日電訊13日發表評論，上海每日新增陽性感染者數量仍處高位，大部分區域實行「靜態管理」模式，已到了咬緊牙關、堅決阻擊疫情的關鍵時刻。堅持「動態清零」不猶豫不動搖，是「國之大者」。一時不方便，是為了「長康久健」。危和機同生並存，克服了危即是機。「風物長宜放眼量」，正是此義。

新華社每日電訊稱，兩年多來中國戰疫經驗證明了「動態清零」的科學性和正確性，無論是「武漢保衛戰」「湖北保衛戰」，還是接下來迎戰各起、各類新冠病毒疫情，實踐和成果反復證明，「動態清零」符合中國實際，也是抗擊疫情的最佳選擇，最大程度保護了人民生命安全和身體健康。

每日電訊強調，堅持「動態清零」就是尊重生命。戰疫兩年多來，中國始終將人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。在屢次與「強敵」交手的過程中，既尊重每一個個體，也從不放棄任何一個群體。

大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長、清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長梁萬年說，從公共衛生的角度看，全人群都是Omicron變異株的易感人群。中國老年人口數量龐大，一些大城市人口老年化率較高。如果「躺平」，疫情對這類脆弱人群就是一場災難。

因此，面對人口數量龐大、疫苗接種尚不充分的老年人群體，在人民群眾的生命安全這筆「明白帳」面前，容不得絲毫糊塗。

每日電訊指出，堅持「動態清零」就是尊重科學。科學的眼光，應是理性的眼光。如果說問題的始因是因為對病毒的認識不足，那麼認識到病毒的狡猾多變，警惕其未來的諸多可能，就是當下對認識不足的最好彌補。從Delta變異株到Omicron變異株，任何人都不能否認病毒仍有可能出現新的變異，甚至向更壞的方向變異。如果放棄「動態清零」，結果可能就是大規模的感染、死亡，醫療資源的擠兌所帶來的更多次生災害。

有關研究表明，雖然Omicron變異株流行期間的病死率下降，但同期因疫情造成的死亡總數卻高於Delta變異株流行的同期死亡總數，Omicron變異株流行的危害依然嚴重。

科學的眼光，應是發展的眼光。2020年，面對疫情的衝擊，中國在率先控制疫情的基礎上，率先實現經濟增長由負轉正。兩年多來，中國一直在思考：如何用更小成本在更短時間內控制住疫情，減少疫情對經濟社會發展、人民生產生活的影響。不能否認的是，當下人民群眾的生產生活存在諸多不便，但這些短時的「陣痛」都是為了實現更穩固的「長康久健」，讓經濟社會發展更可持續，讓人民生活更美好更幸福。

當然，「動態清零」的硬道理要講好，民生保障和公共服務也必須做好，上海等地採取了許多有效措施，堅定了人民群眾共克時艱的信心。