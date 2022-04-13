為有效降低空氣汙染情況，台中市政府環保局以科技取代傳統人力稽查方式，首創「機車汙染AI車牌辨識系統」，配合機車定檢、老舊機車汰換等政策，頗有成效；此辨識系統更代表台中市參加「2022全球智慧50大獎」，入選智慧城市科技應用項目，是台灣唯一獲獎的城市。
環保局表示，為有效改善台中市空氣品質，市府推動多元管制策略，同時結合科技應用，在科技執法方面，2020年起效法警察執法，以車牌影像辨識系統結合人工智慧(AI)自動判煙技術，藉以管制行駛中排煙烏賊車，並加強管制未完成年度排氣檢驗的上路機車。
統計數據顯示，台中市去年應定檢機車數共119萬3452輛、已定檢數98萬6962輛，定檢率達82.70％；而在烏賊車方面，去年遭檢舉、主動稽查數量共有1538輛次，經確認有排煙汙染情況且通知到案的510輛，實際到檢者312輛，後續報廢數124輛，總計經經青白煙稽查管制而報廢老舊機車比例約有4成。
環保局強調，在實施AI技術執法後，台中市透過相關稽查作為、搭配老舊機車汰換補助政策，全年共汰換1至4其老舊機車數量達6萬931輛，減碳量約相當於栽種112萬棵樹、等同闢建8.5座台中都會公園。局長陳宏益說，藉由結合政府、機車檢驗站與民眾的三方力量，盼促使所有機車每年都能完成排氣檢驗，改善移動汙染問題。
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