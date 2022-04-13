半導體及自動化設備廠京鼎(3413)宣布獲大客戶應用材料（Applied Materials）斥資約17.06億元認購私募新股，完成交割後將取得京鼎約8.45％持股，成為僅次於鴻海集團的第二大股東，預期深化合作可加速公司營運成長、擴充實力，以滿足半導體設備市場強勁需求。

不過，京鼎此次私募現增發行新股，實收資本額預期將膨脹約9.23％、自8.79億元增自9.6億元。受此因素影響，雖然大盤今（13）日強彈逾200點，但京鼎股價利多出盡，開低走低重挫6.18％至220元，隨後跌勢雖見收斂，早盤仍跌逾3.8％，表現明顯偏弱。

京鼎去年底股臨會通過將私募現增發行新股，額度不超過8800張。此次公告將私募發行8117張普通股，由應材旗下台灣應材以每股210.22元認購，為參考價228.5元的92％，符合不低於80％決議，投資金額約17.06億元。

京鼎表示，此次募資預計應用於協助加速產品開發和營運擴充，藉以提高未來營運績效與競爭力。在完成交割後，鴻海集團綜合持股估自16.56％略降至15.16％，仍為最大股東。應材則以約8.45％持股超越鴻海旗下鴻揚創投，成為最大單一法人、合計第二大股東。

京鼎2022年3月自結合併營收11.61億元，較2月11.16億元成長4.01％、較去年同期9.33億元成長達24.43％，改寫歷史次高。累計首季合併營收34.1億元，較去年第四季33.61億元小增1.45％、較去年同期26.97億元成長達26.43％，連5季改寫新高。

法人認為，京鼎受惠半導體設備需求維持強勁，使首季營收連5季創高，毛利率受惠台幣貶值可望回升至近25％，帶動稅後淨利季增達11.5％。隨著自動化設備缺料狀況改善及下半年新產能開出，看好全年營收成長15～20％、毛利率提升至近25.5％，有望賺進2股本。