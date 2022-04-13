美國3月消費者物價指數（CPI）年增高達8.5％，續創40年新高，聯準會5月升息2碼勢在必行，加快貨幣政策緊縮腳步；中央銀行總裁楊金龍今赴立法院財委會報告，立委林德福關切台灣是否會跟隨美國全年升息6次？楊金龍明確表示表示，台灣不會等幅跟進，升息會視國際經濟發展與國內通膨情況每季來檢討。

楊金龍分析，美國CPI達8.5％，台灣與美國的情況不同，3月CPI為3.27％，台灣通膨壓力與美國差距大，日本、中國大陸的CPI則略低於台灣；楊金龍表示，3月央行已經升息1碼，主要是對抗通膨，抑制房價是附帶的影響。

至於央行後續的貨幣政策，楊金龍表示，會密切注意國內疫情變化、考量國際原物料情勢價格，也會參考主要經濟體貨幣政策動向以及地緣政治風險等，適時採取妥適的貨幣政策，以達成物價、金融穩定為目標。

美國3月的CPI達8.5％，楊金龍認為，應該是高峰了，台灣3月CPI為3.27％，預估4月仍會維持3％以上的相對高點，一般認為，今年第3季後通膨率會慢慢下降。

近來新台幣連續貶值，匯率貶破29元大關後，立委也關切是否可能進一步下探29.5元，甚至來到30元？楊金龍表示，這個很難預測，新台幣有升有貶，央行會盡職責讓匯率波動率維持穩定。

不過，楊金龍坦言，新台幣貶值確實會助長通膨，根據央行模型估算，新台幣匯率從28元貶到29元，對物價上漲有增加0.1至0.17個百分點，目前為止，物價增幅還算溫和。