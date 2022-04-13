烏日警分局為展現「維護治安、掃蕩不法」的決心，擴大臨檢威力掃蕩，實施臨檢、路檢，逐一盤查、揪出不法，徹底掃除犯罪。（民眾提供／盧金足台中傳真）

大甲媽祖遶境預計16日回鑾，行經烏日警分局轄內烏日、大肚、龍井等3區，烏日警分局為展現「維護治安、掃蕩不法」的決心，擴大臨檢威力掃蕩，實施臨檢、路檢，逐一盤查、揪出不法，徹底掃除犯罪。

近日廟會遶境活動衍生許多地方黑道幫派介入的暴力事件，引起社會的不安，大甲媽祖回鑾在即， 烏日警分局宣示打擊不法決心，持續不定時規畫重點、密集方式臨檢。

此外，並結合周邊道路取締酒駕路檢勤務及第三方警政等作為，全力維持地區治安平穩，確保民眾安全和維護社會治安。

烏日警分局長吳銘淵親自主持勤前教育後，出發前往臨檢處所威力掃蕩，針對轄內治安熱點、不法分子可能聚集地點、黑道幫派易圍事處所及恐有治安危害顧慮的電子遊戲場所、網咖、撞球場、外籍移工易聚集處、小吃部卡拉OK等特定營業場所，臨檢威力掃蕩。

近來疫情升高，員警臨檢時檢查業者、服務人員、消費者，是否依規定打完疫苗，是否落實實聯制、戴口罩等，導正民眾錯誤的防疫觀念及行為。

烏日警分局強調，治安事件除造成人員傷亡外，也可能波及無辜，危害社會秩序，造成社會大眾治安不佳的觀感，對於黑道據點及轄內特定營業場所，警方嚴格執法。