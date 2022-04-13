行政院繼日前有3名公務車司機確診，今天在傳出祕書長李孟諺辦公室一名工友確診，李孟諺原定今天赴立法院內政委員會備詢，因配合自我健康監測，臨時請假。面對朝野立委關注行政院疫情的狀況，行政院副祕書長李國興表示，3位司機同仁確診後，總共有11位同仁居家隔離，另外有5位同住宿舍者是自我健康監測，總共有16人，政院除加強清消，也已經設置線上會議相關機制。

立法院內政委員會今天處處今年度行政院、海委會預算解凍案，李德維關注行政院員工染疫與首長居家隔離等相關防疫情況，李國興表示，行政院已成立成立PCR篩檢站，也買了快篩試劑讓同仁自己快篩，目前尚未全部都完成快篩。

李國興進一步說明，目前3位司機同仁確診後，總共有11位同仁居家隔離，另外也有5位同住宿舍者是自我健康監測，總共有16人，並持續進行PCR篩檢及快篩。

李德維提到，很多醫生說可能有「陰轉陽」可能性，行政院是否有相關準備，例如院會採用視訊會議等方式，李國興說，經過去年一整年疫情的處理，行政院有相關機制，例如線上會議、加強辦公室和車輛清潔消毒、員工餐廳加置隔板等。

民進黨立委莊瑞雄也關注行政院員工染疫狀況，李國興說，行政院共800多名員工，規劃分3天篩檢，昨天第二批採檢包括279人PCR、98人快篩的同仁，有一位工友確診，今天會有第三批PCR和快篩。