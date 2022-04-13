香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，上海近期的疫情與香港第五波疫情相關，推斷兩地的病毒基本上同源。香港疫情在農曆年後「爆升」，到上月首周達峰，同期香港輸出上海的個案亦達到頂點，根據上海衛健委公布，上月7日香港輸出上海的個案有457例，如果連計之前已出院的數字，相信香港輸出上海的病例已超出500例，Omicron BA.2病毒在空氣的傳播性很高，形容上海久守必失。

何栢良指出，政府改變前往大陸或澳門人士出境前的特別檢測安排，改以鼻咽拭子收集檢測樣本，是因為鼻咽採樣成功識別感染者的比例較高，強調香港既要防控本地疫情，亦要防止個案輸出，形容大陸之前對香港已經很仁慈，政府必須與內地做好聯防聯控，他相信隨著香港有新一任特首，情況將有明顯轉變。

何栢良又表示，目前本地安老院舍的傳播鏈仍然很活躍，過去7天來自院舍的患者死亡個案有204例，政府應鼓勵院友「混打」，接種BNT疫苗。