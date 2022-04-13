民進黨地方黨職選舉，現任台南市黨部主委潘新傳13日上午完成登記，將尋求主委連任。潘新傳說，他將以承擔的責任心帶領市黨部，除以台南市長選舉衝出最高得票率、台南市議員拚過半席次、台南市里長全壘打為終極目標外，還希望奠定2024總統大選全國最高得票率、南市立委6席全上的基礎，讓民進黨再創高峰。

市黨部執行長張孟暉指出，黨職選舉將於5月22日辦理黨員投票，選出台南市黨部主委、全國黨員代表44席、台南市黨員代表60席，領表登記直到15日下午5點截止。

據了解，此次台南市黨部主委選舉，除了潘新傳外，目前還沒有人公開表態參選。

潘新傳指出，2年前當選市黨部主委後，至今已完成37區區主任的建制，並成立婦女部、青年部、宗教文化部、原住民部、新住民部等照顧各階層弱勢，還落實招募黨員，讓台南市黨部成為全國第2大黨部，實現2年前的競選政見。

潘新傳強調，台南一向是全國的指標，包括總統大選、4個不同意公投等，都開出全國最高得票率；鑑於改選後的黨職，攸關2024年總統初選與立委提名，深感責任重大，如能順利連任，一定肩負使命，希望成為民主的火車頭。