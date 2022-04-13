新北市居家照護計畫試運行，衛生局會協助輕症或無症狀的居家照護確診者下載APP，設立電子圍籬，若偷跑，警政系統收到會追回，違者將依違反傳染病防治法裁處，新北市長侯友宜認為，防疫是大家共同面對的責任，沒有一個人願意確診，也沒有一個人願意被居家隔離，我們要體諒跟包容，但面對確診，或被匡居家隔離個案，法律有相關的規定，必須在這段時間共體時艱，遵守傳染病防治法的規定，呼籲不要離開以免受罰。

新北市警局統計，電子圍籬3月掌握居家隔離者有3件違規，4月1日至11日已有4件，新北市警察局長黃宗仁今在市政會議上表示，電子圍籬若發生告警簡訊，勤務指揮中心、衛生局及民政局無法聯繫上，及會派員到場查訪，如仍無法尋獲，將比照重大刑案成立專案小組，運用科技工具、調閱監視器、通訊及行車紀錄協尋。

黃宗仁說，因應新北市成立居家關懷照護中心，已要求員警執行居家照護確診者查訪，應落實防疫，新北市警局除口罩、防護衣、隔離衣、護目鏡、快篩劑及防護面罩，另額外採購了5000個快篩試劑，供值勤員警使用。