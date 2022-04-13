陸軍第六軍團269旅中尉黃志劼兩年前因為不堪遭受長官長期壓迫、霸凌、壓榨尋短，不過檢方偵結認為部隊長官、下屬犯罪嫌疑不足，刑事不起訴。台灣陪審團協會軍冤小組今天召開記者會提出疑點，要求全案重啟調查，並呼籲行政院下設軍冤委員會。

家屬代表陳秀珍表示，作為關鍵證據的手機及軍用電腦無法解鎖開啟，導致檢察官無法得知具體情況而無法起訴令人不禁質疑，難道軍用電腦只要保管人無交接密碼，國防部就無法開啟嗎？此外，軍中關鍵監視器均損壞，包括寢室出入口、旅部營等等，如同當年洪仲丘案的「國防布」。

台灣陪審團協會理事長陳為祥指出，檢察官的不起份起訴書是把每個行為拆開來看，當然任何一句話是不足以導致精神壓力過大尋短，但是一天一個嘲弄、霸凌，累積下來兩、三年，誰能承受？從不起訴處分書看不出來檢察官有試著了解死者在軍中的處境。如果要讓年輕人安心從軍，就要讓軍中人權得到保障的機制，希望本案能重啟調查。

台灣陪審團協會創會長鄭文龍補充表示，我們認為這件事情是冤案，有重啟調查的必要，同時行政院下要設軍冤委員會，讓軍中管理更合理化。

出席記者會的國防部法律司少將處長陳恒偉表示，偵查主導權都在檢察官那邊，調查的時候國軍也要配合檢察官的指揮，家屬有任何疑問，我們擔任聯繫窗口的立場把家屬的疑點送到檢察官。至於成立軍冤委員會的權責不在國防部，我們也無法立即表達要或不要，但未來若立法通過後配合辦理。

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