中重度睡眠呼吸中止症致精神萎靡 達文西手術助找回昔日光采

42歲的范姓女患者，近年來因躺著睡覺時呼吸不順，睡眠品質差造成白天精神不濟記憶力都明顯衰退，就醫被診斷疑似睡眠呼吸中止症。童綜合醫院耳鼻喉部醫師陳忠雄說，范女罹患中重度睡眠呼吸中止症，建議進行達文西懸壅垂咽顎成形手術，術後住院3天即返家休養，回診檢查確認呼吸中止次數比術前減少八成以上，可一覺到天亮。

陳忠雄指出，范女每天忙著照顧孩子、先生，一年來卻發現躺著睡覺時呼吸不通順，半夜易醒並頻跑廁所，長期睡眠品質不佳，導致白天容易嗜睡、注意力不集中與記憶力變差，精神萎靡不振生活大受影響。為解決困擾，范女到住家附近診所就醫，醫師診斷為疑似睡眠呼吸中止症，轉介到童就診。

陳忠雄醫師問診後安排進行睡眠檢查，確認罹患中重度睡眠呼吸中止症；因患者不想要在睡覺時配戴持續性氣道正壓呼吸器，希藉由手術治療，並減少正常組織細胞傷害，經溝通後建議進行達文西懸壅垂咽顎成形手術。患者術後呼吸中止明顯改善，不僅夜夜好眠，精神與記憶力都變好，生活品質恢復昔日正常。

陳忠雄表示，睡眠呼吸中止症是指在睡覺時有上呼吸道的肌肉、軟組織發生塌陷，造成氣流阻滯、呼吸變淺且變費力情況，更嚴重會造成氣道完全堵塞，最後會因為吸不到空氣而窒息。每次呼吸中止時間從10數秒到數分鐘不等，同時會伴隨不自主突然驚醒。

陳忠雄強調，打鼾與睡眠呼吸中止症的治療方式眾多，針對病症與個人需求可選擇不同治療方式，都須經由專業醫師診療。但罹患中重度以上的睡眠呼吸中止症患者，沒有經過治療易發生意外災害、中風、心肌梗塞等併發症，導致殘疾或死亡機會倍增，患者要積極接受治療避免憾事發生。