女星安苡愛是著名的國光女神，直率的她以甜美外表和姣好身材狂圈粉，同時，安苡愛還是許多節目爭相邀請的嘉賓，而安苡愛近日就登上節目分享戴口罩的糗事，安苡愛有次出門時，發現路人都對她指指點點，直到超商店員提醒她，安苡愛才發現口罩戴反、口紅印外洩，讓她糗翻天。

安苡愛上節目《今晚開讚吧》分享戴口罩的糗事，透露自己有一次出門時，發現路人都對她指指點點，安苡愛當時還心想：「奇怪，大家怎麼都一直在看我？」直到她進超商，店員好奇問安苡愛：「妳剛才是被強吻是不是？」安苡愛才發現自己口罩戴反了，口紅印整個外露，超糗經驗讓她忘不了。

安苡愛分享戴口罩糗事。（圖／取材自今晚開讚吧 Youtube）

安苡愛雖然發生過戴口罩的糗事，不過童顏的她，戴口罩後常被誤認為是大學生，而有一雙電眼的安苡愛戴起口罩，甚至有路人還把她誤認是關之琳，此話一出，主持人羅時豐還虧安苡愛：「有一個叫關之琳，有一個是官靈芝，官靈芝是爵士女王」，來賓梁赫群還補刀說：「還有關仔嶺，她到底是哪一個？」幽默發言逗樂全場。

運動員出身的安苡愛剛出道時，因長相神似吳怡霈，而讓她曾有「小吳怡霈」之稱，安苡愛因擔任《國光幫幫忙》助理主持而成為國光女神，成為一代宅男熱搜的美女，現在安苡愛則是活躍在各大綜藝節目。