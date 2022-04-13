就鏡電視指控案，北市政風處展開調查後，認定勞動局在此案的勞動檢查資料上有「高度外洩疑慮之違失」，嚴重傷害勞動檢查工作的公正信譽，有加以課責、檢討的必要。（摘自政風報告）

民眾黨立委賴香伶、蔡壁如日前揭露《鏡電視》違法共用人力資料，遭《鏡電視》反控北市勞動局疑用職務之便對公司違法勞檢，並洩漏員工清冊與投保資料，北市政風處展開調查後，認定勞動局在此案的勞動檢查資料上有「高度外洩疑慮之違失」，嚴重傷害勞動檢查工作的公正信譽，有加以課責、檢討的必要。

台北市勞動局長陳信瑜爭議不斷，日前遭國民黨議員爆料，疑似用行政資源替副市長黃珊珊拉票，有行政不中立之嫌，甚至以標案圖利前機要，同時遭《鏡電視》指控勞動局將勞檢資料外洩給立委，遭藍綠議員輪番砲轟，要求政風處介入調查，據悉該份報告昨日已送交議會，預計今日下午至送議會大會討論。

在整整80頁的報告中，鏡電視案最具爭議。據政風處調查結論指出，比對勞動局相關人員的證述、勞檢案件來源、發動緣由、資料處理過程、報結經過，均與一般行政機關處理民眾陳情檢舉，或依媒體輿情報導主動檢查有關流程有諸多未符之處。

政風報告也說，勞動局勞動檢查作業發動、結案日期、勞檢所得之資料內容及內部傳送過程，又恰均與立法委員召開記者會的期日和出示文件，有高度的時間密接關聯性和相似度。因此政風處認為，本案中所涉及的勞動檢查資料有高度外洩疑慮。

政風報告指出，由於刑事犯罪構成的要件認定與證據採認標準較高，本報告雖已利用現有相關行政調查方法，仍難以認定何人需擔負刑事罪責。但處理過程確涉違失，且嚴重傷害本府勞動檢查工作的公正信譽，有加以課責、檢討的必要。

對於勞動局勞檢資料有高度外洩疑慮，未來陳信瑜是否會有相關懲處作為，政風處長林炤宏受訪指出，陳信瑜身為政務人員，政風處現階段僅將涉及違失部分名列於報告中，相關處分還是看市長柯文哲要如何處置。

此外，政風處經調查後，認定陳信瑜涉有就議員質詢未據實答復、核定新聞稿外審小額採購未臻周延引致外界質疑、督導勞動檢查致有勞檢資料外洩高度疑慮，引發輿論及議員強烈批評，因陳信瑜為政務人員，市府將召開檢討會議，核予適當處分。