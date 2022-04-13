人民幣兌美元中間價報6.3752，較12日中間價6.3795，上調43個基點，漲幅為0.07％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，13日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持穩於2.1％。
在12日短暫加量至200億元後，逆回購操作重回百億元，單日完全對沖到期量。
路透統計，本周公開市場共有400億元逆回購到期，15日將有1,500億元中期借貸便利（MLF）到期。此外13日還有700億元中央國庫現金定存到期，回籠等量資金。
人民幣兌美元中間價報6.3752，較12日中間價6.3795，上調43個基點，漲幅為0.07％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，13日在公開市場展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，中標利率仍持穩於2.1％。
在12日短暫加量至200億元後，逆回購操作重回百億元，單日完全對沖到期量。
路透統計，本周公開市場共有400億元逆回購到期，15日將有1,500億元中期借貸便利（MLF）到期。此外13日還有700億元中央國庫現金定存到期，回籠等量資金。
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