國民黨桃園市長人選紛擾，黃國園黨部主委蔡忠誠說，要在3在地立委中找最強參選人。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長人選紛擾陷入空降與在地的爭議，黃國園黨部主委蔡忠誠13日指出，空降、在地二分法對國民黨是種傷害，需要在地耕耘才會被接受，但也不是不接受空降，只是需要時間，相信在這1、2周內在地就會找出最強參選人，提名得因地制宜，地方黨部會尊重黨中央的提名機制。

他也說，提名要因地制宜，民主沒有一定的公式，在地的不是沒有聲音，只是還在整合，要在地方耕耘才有可能被接受，但也不是不接受空降，只是需要時間，因為公投展現的結果都是同意大於不同意，桃園藍軍基本盤已經歸位，在3個在地立委中選出最強的參選人，相信提名之後陸軍與空軍就會整合展現最強戰力，藍軍在桃園還是值得一搏。

蔡忠誠說，不樂見羅智強與黨中央關係變得緊繃，而在地也沒有外傳的圍強計畫，這幾天也可以看到許多市議員陪同他的行程，羅走過的路讓往後的藍營空軍也能歸位，他也已經說清楚黨中央提名之後會全力輔選這就沒問題。至於羅智強是否有來向他拜會？蔡表示四大公投謝票他曾陪羅在桃園走過一段路，之後兩人私底下並無見面。

他也說，政治人物要長期在地方蹲點要有奉獻，服務連結才能在地方深根，沒有連結利用包裝或聲量是否可以轉換成選票是個問號，在對的時間要把對的人擺在對的位置才會有戰力，風雨會過去榮譽會留下。