「印度神童」阿南德先前點出3個時間會有災難發生，分別為3月16日、4月4日及13日，沒想到前2個日子真的發生大事，分別是日本福島強震、台灣本土疫情爆發，而第3個預言的日子就在今天，沒想到預言再度成真，金價不僅上漲，昨日還創下4個月以來新高。

阿南德日前曾預言，受到卡拉薩爾帕瑜伽負面能量影響，今（13）日是關鍵時刻，黃金、白銀的價格將大幅攀升，白銀的市場價格更將一飛沖天，甚至創下歷史新高，建議民眾可以謹慎投資。

沒想到阿南德的預言再度成真，據6日即時金價查詢顯示，金價每錢上漲30元；7日漲幅降至每錢10元，到了8日每錢金價又再漲40元，9、11日則是漲30元，但到了昨（12）天每錢金價突暴增80元，買進價格來到每錢6370元、賣出達每錢6920元，創下4個月以來新高。

不過，阿南德也說，今日過後全球恐怕會再次發生巨大災難，包括強震、暴雨等極端氣候造成的天災，各地局勢也可能會發生動盪，經濟及新冠疫情也會再度惡化，更點名台灣要提高警覺，近期恐面臨最糟的狀況，豈料台灣昨日單日就新增551例本土，不僅創歷史新高，還打破去年三級警戒的記錄，阿南德建議除了接種新冠疫苗，也可遵循傳統療法對抗疫情，千萬不要有疫情會突然消失或結束的想法。

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