台商籲恢復南京無錫客貨運 國台辦：沒有阻礙願予支持

大陸國台辦13日舉辦例行記者會，媒體提問面對疫情衝擊，有台商建議恢復南京、無錫等兩岸客貨運航點。陸委會表示航空業者可向兩岸航空主管機關提出飛航申請。對此，大陸國台辦發言人馬曉光指出，2020年2月10日至今，是民進黨單方面暫停除往返北京、上海、廈門、成都4市以外的兩岸其他空中客運航班。關於貨運航點的運行，大陸方面沒有障礙。如果台商台企和兩岸航運企業有需求，將予以積極支持。

此外，民進黨近期約談在台陸企，搜查「非法從事挖角台灣高科技人才活動」，並承認是為《經濟間諜法》修法造勢。大陸國台辦發言人馬曉光表示對此動向高度關注，指出近一段時間以來，民進黨變本加厲阻撓破壞兩岸交流合作，近期又處心積慮抹黑恐嚇在台大陸企業，進一步升高兩岸對立，挑釁生事。

馬曉光表示，正告民進黨當局，這種政治操弄阻撓不了兩岸同胞交流合作的大勢，只會損害台灣工商界和島內同胞的切身利益。

回顧3月有多達11家陸企在台公司遭到檢調搜索，調查局副局長文瀚受訪時更直白地說，這幾案的大搜索就是希望促成《經濟間諜法》的修法通過。