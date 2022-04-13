2022市議員選戰將近，國民黨台北市黨部13日公布今年台北市議員第5選區（中正、萬華）初選結果，除現任議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛外，另有恢復黨籍的現任議員鍾小平在初選民調勝出，獲黨內提名，全區共提名4席。

根據國民黨北市黨部公告，藍營預計在中正萬華選區提名4人，目前共7人登記，除現任議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛外，因鍾小平透過同舟計畫回歸國民黨，算在老將回鍋的範疇，因此會與周世雄、林冠勳、李有宜同列新人進行廝殺，呈4搶1局面。

國民黨北市黨部指出，2022年台北市議員第5選區選舉提名調查，自4月10日至12日止，委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

根據最終民調結果，中正、萬華市議員參選人鍾小平平均支持度為52.617％，無加權，支持度輾壓其他3名新人，提名排序為第1位，將獲黨內提名。參選人林冠勳平均支持度為25.144％，公投加權20％後結果為30.173％。

另外，參選人李有宜平均支持度為12.754％，加權100％（35歲以下青年加權70％、新人加權30％）後結果為25.509％。參選人周世雄平均支持度為9.484％，加權50％（新人加權30％、公投加權20％）後結果為14.227％。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，中正、萬華市議員提名確定名單為現任議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛及鍾小平，共提名4席。5月中旬前，將一併與三位現任議員提報中央選策會核定。 北市黨部指出，第一梯次初選民調，第一選區(士林、北投)將於24日公布、第三選區(松山、信義)27日公布。