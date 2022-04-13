尖點(8021)近幾年全力落實聚焦策略及推動ESG，不僅推升公司2021年獲利創下2007年以來新高，在全球各大品牌廠陸續將ESG納入供應商稽核重點項目的趨勢下，尖點因提早推動相關規畫而較同業略具優勢。尖點總經理林若萍表示，公司已將汰換高耗能設備、建置再生能源設備等納入未來幾年資本支出計畫，預計於2022年完成ISO14064溫室氣體盤查，並據以制定減碳計畫，讓公司鑽針及鑽孔服務達到業界最低碳排要求。

在全球環保意識高漲下，世界知名品牌大廠陸續加入由國際氣候組織(The Climate Group)與碳揭露計畫(CDP)於2014年共同發起的全球再生能源倡議行動(RE100)，並逐漸將ESG納為評量企業營運成果的重要指標之一，以及供應商稽核下單參考，儘管尖點營運規模遠不及PCB大廠，公司在落實ESG卻一點都不落人後，自2015年開始成立「企業永續委員會」，逐步推動ESG，經過近7年的耕耘，深受PCB廠客戶肯定，尖點在ESG做了那些努力？擁有那些成果？以下是林若萍專訪，可否談談開始推動公司治理及ESG時，是依據什麼來設定參考標準？

其回應：儘管依據相關法規，尖點營運規模尚毋需編制報告書，但尖點憑著「永遠比別人早一步開始」、「不做，永遠不會知道自己行不行」單純的信念，於2015年開始成立企業永續委員會，由公司治理、夥伴關係、幸福職場、綠色永續、社會關懷五大面向，推動相關作為。由於推動之初，並未有任何來自法令或客戶的要求，完全是公司經營階層認為善盡社會責任是企業應該做的事情，我們成立推動小組，一開始先努力建立起同仁觀念，採循序漸進的方式推動，透過參與各式外部評鑑及競賽，了解自身不足之處，設定持續精進的目標，同時讓ESG逐漸內化至公司文化及日常作業之中，並以「世界級大廠為標竿」，做為公司治理及ESG參考標準，設定短中長期目標，在能力及資源所及範圍內儘可能投入，將ESG的精神逐步落實內化成為公司文化。

我們也在2020年重新檢視並定義尖點的企業使命，「透過技術領先與友善環境，提供PCB機械加工綜合解決方案，提升顧客價值」，將環境議題正式納入公司的願景與使命中，經由經營策略的調整，以及在公司治理、夥伴關係、幸福職場、綠色永續、社會關懷五個構面裡，將我們的作為與聯合國永續發展目標(SDGs)進行連結，以實際行動投入、參與、執行，支持全球永續議題之倡議與推動。