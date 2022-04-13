尖點(8021)推動ESG曾遇到那些困難？如何突破？

總座林若萍答：我想不只是鑽針產業，而是大部份中小企業在推動ESG上，面臨到最大的困難在於資源不足，包括：可投入的資金預算及人才相對有限等，因此如何在有限的資源中精準設定目標推動是關鍵。

對尖點來說，雖然公司已從日常作業活動至生產製造流程逐一投入改善作業，希望透過持續提升能源與水資源使用效率、減少廢棄物與致力於綠色回收，來達到綠色永續的目標。但因尖點使用的能源主要以外購電力為主，相關再生能源及綠電取得困難，淨零碳排的目標仍是一個很大的挑戰。

尖點於2017年底於廠區內，完成符合規定容量之太陽能節能設備的建置，並運用智慧分析工具，規畫重大耗能設備節能改善、提升能源設備使用最佳化操作維護能力；更藉由設定適當能源績效指標及階段性改善行動計畫，提升能源績效，並推動能源自主管理之環境政策。

尖點2021年在節能減碳相關的各項數據中，單位產量能源密集度較基準年(2016年)減少26.2%、製程用水密集度較基準年減少21.2%、溫室氣體排放密集度則減少30.4%；另外，2021年再生能源發電量為3,083度，建置4年餘，累積至2021年再生能源發電量為20,425度、綠色行動計畫回收率達87.1%，較基準年提升11.2個百分點；公司仍持續透過節能小組規畫年度節電方案來推動並落實減碳工作，為將來淨零碳排的目標而努力。

尖點推動ESG多年，對業務開拓及營運帶來那些成果？未來還要強化那些ESG項目及今年營運展望？

答：公司長期推動ESG活動，近年來多次獲得重要客戶的肯定，獲得重要客戶最佳綠色夥伴殊榮，成為客戶選擇長期策略夥伴的重要關鍵因素之一，加上公司自2019年開始執行聚焦收斂策略，專注於PCB鑽針與鑽孔的業務拓展，這些成果也反應在公司近兩年的業績；2021年合併營收為37.74億元，年增26.9%，營業毛利為12.34億元，年增27.3%，合併毛利率為32.7%，年增0.1個百分點，營業淨利為6.43億元，年增37.3%，營業淨利率為17%，稅後盈餘為4.47億元，年增58.4%，每股盈餘為3.14元，為2007年以來新高。

尖點今年第1季合併營收為9.17億元，年增17.73%，展望今年，第1季應是全年營運谷底，後續隨產業需求回升及產能增加，營運可望逐季成長；公司也維持原本擴產計畫不變，預計在擴產完成後月產能可由去年下半年的2,500萬支提升至2,800萬支；鑽孔代工規模亦會提升，整體產能約可增加10%，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定；期望2022年整體營運將可較前一年度達兩位數以上的增長， 2022年的資本支出金額約為6億元。

尖點將以推動淨零碳排視為未來幾年的重點項目，在碳揭露、溫室氣體盤查、取得TCFD認證等都在公司計畫推動的項目中；在實際減碳作為，包括汰換高耗能設備、建置再生能源設備等都已納入未來幾年的資本支出計畫中，將會逐步落實，並強化中上游供應鏈的推廣與落實，持續降低尖點產品的碳排量。公司期許未來生產的每一支鑽針，替客戶鑽的每一個孔，都可達到業內最低碳排的水準；同時，尖點也持續擴大綠色回收範圍與項目，讓減碳之路不是只有成本的增加，同時也能兼顧客戶的利益，達到雙贏的減碳永續目標。