美國投銀Piper Sandler出具分析報告指出，中國的製造業大城進行防疫封控所導致的供應問題，不太可能對蘋果造成重大影響。

周二蘋果股價上漲1.15%，收在167.66美元，在眾科技巨頭下跌之際，表現尤為亮眼。

Piper Sandler首席分析師Harsh Kumar在報告中就上海和崑山「硬封城」與工廠停產的報導發表看法。

這兩個城市都是蘋果供應鏈一些主要合作廠家所在之地。包括負責iPhone組裝的和碩在內，數家蘋果主要供應商已經宣布受封城影響，在當地的生產已經暫停。

投銀Piper Sandler對此表示，3月在深圳封城期間，鴻海在當地的工廠停工，但在解封之後即迅速恢復營運。

其他分析師則表示，鴻海的產能足以彌補上海和崑山停工的缺口。

當然，這些封控措施對已經相當脆弱的供應鏈沒有幫助，但Kumar表示，6月季度向來iPhone手機出貨與其他消費電子產品銷售的傳統淡季，也就是說，蘋果供應商或許還是能滿足需求，因為第二季的需求本來就比較清淡。

Kumar並表示，投資人本來就對未來幾個月表現沒有抱持太大期望，所以蘋果的股價可能不會受到重大打擊。此外，Kumar表示，iPhone需求是「可轉移的」，且不會受到破壞，潛在的iPhone買家更有可能的只是延後購買，直到供應情況改善，而非轉而選購其他品牌，或乾脆都不買。

Kumar維持其對蘋果12個月股票目標價不變，仍為每股200美元。