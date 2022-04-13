由模特兒出身的南韓36歲女星李多熙（이다희）擁有亮麗外表與出眾的氣質，加上176公分高䠷身材，使她轉戰戲劇圈後就大受歡迎，還因此有了「長腿姊姊」、「九頭身女神」的封號。而近日前往濟州島工作兼旅遊的她，不忘在個人社群媒體上與粉絲們分享照片，但網友一看卻全部歪樓。

近期忙著在濟州島趕拍漫改電視劇《Island》的李多熙，不忘趁著拍攝空檔四處走走，而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，也在昨（12）日晚間一連曬出多張旅遊照片。在李多熙所公開的照片中，只見她穿著粉色的貼身針織連身短裙，搭配精品小包展現迷人魅力，而一雙白皙大長腿也因此一覽無遺。

另外，李多熙還放上與她一同旅遊的造型師合影，為了不讓畫面太突兀，高䠷的李多熙還刻意坐在石牆上，並將手搭在造型師好友的肩上，看起來相當愉快、親密，但網友看到後卻忍不住歪樓「這就是所謂的滿版長腿」、「只能說好友太吃虧了」、「姊姊都坐下來竟然還是比造型師高」、「這是什麼神仙比例」、「雖然兩位都是美女，但姊姊太搶眼了」、「沒比較沒傷害」、「這是大人與小孩的差別？」、「姊姊瞬間成巨人了，哈」、「她們真可愛」逗趣的對比引發網友熱烈討論。

而由李多熙、金南佶、車銀優、盛駿等多位大咖明星主演的漫改驚悚電視劇《Island》，講述長年以來為了消除人類世界而找尋機會的妖怪們，將一名被丟到濟州島的富家女當作獵物，她只能在妖怪獵人的保護下才能生存。而在劇中再度飾演富家女的李多熙，將與另外3名男星有多個精彩的對手戲，讓粉絲們相當期待。