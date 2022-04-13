全台各地疫情延燒，確診者人數每日攀升，由於多數為輕症、無症狀者，為降低醫院負擔，中央有意要啟動輕症居家照護。桃園市長鄭文燦表示，桃園已開發軟體做線上醫療，並徵詢市內藥局意願加入送藥服務。

「桃園接軌最容易！」鄭文燦指出，12日召開11家責任醫院聯防會議，桃園目前已有軟體可讓醫師及患者進行線上醫療，醫師開完處方籤後，患者可以點選軟體中的藥局地圖擇定要送服務，桃園醫療小管家計畫有600家健保合約藥局，徵詢意見後預計有300多家願意參加送藥服務。

鄭文燦說，擔心藥師要協助送藥會忙不過來，不過藥師公會轉述，藥局1名藥師最多可以送15人、2名藥師可以送30人，有送藥需求的民眾不多，且有9成以上是一般用藥需求，如心臟病、慢性病等，醫師公會、藥師公會也都認為居家照護方案可行。

鄭文燦指示，居家照護方案，環保局要負責垃圾清運、消防局協助醫療後送、民政局要送快篩試劑、各區公所要成立居家關懷中心，各單位一同配合。

鄭文燦表示，現已有1家防疫旅館轉型為加強版防疫旅館，可容納130人，敏盛醫院團隊現已進駐，一般民眾輕症未來可居家照護，但外籍移工宿舍多為4人、8人共用1房，無法居家照護，會互相傳染，未來不能送集中檢疫所，為此會使用到加強版防疫旅館。