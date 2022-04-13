新冠肺炎疫情全球延燒2年多，上海由於疫情失控，日前緊急宣布封城，不過仍創下單日逾2萬新增病例數，目前受困上海住處的70歲男星李立群，也不間斷拍影片記錄防疫日常，不過日前提到上海某區缺乏物資，導致「孩子都在餓肚子」，事後不僅將影片移除，還改口要大家不需要恐慌，引起網友討論。

李立群日前發布一支影片，提及上海松江區北亭鎮的「北亭第二小區」，由於物資匱乏導致許多居民沒飯可吃，甚至強調「孩子已經在餓肚子了」，讓他趕緊呼籲看到這支影片的人，若剛好住在附近，能前往了解狀況，若有能力的話可以提供物資，讓當地居民不用飽受挨餓之苦，但事隔二天再次發布一支影片，態度卻一百八十度大轉變，讓人摸不著頭緒。

李立群希望所有人面臨封城時，唯一要做的就是什麼都別急。（李立群抖音）

李立群在新發的影片中，希望所有人面臨封城時，唯一要做的就是什麼都別急，接著表示；「多吃一頓，少吃一頓，可能對人還是好的，心裡一恐慌，那反而就不好了，你把恐慌的心情再帶給大家，大家就會又覺得恐慌一點」，更強調若聽信謠言跑去搶購物資，反而會造成物資匱乏，因此要求所有人「在封城這種非平常會發生的日子，我們要沉得住氣，聽區委指示」，至於上一支提及「小區缺乏物資」的影片，目前已經遭到移除，

李立群日前表示家中雖未儲備足夠糧食，但基本飲食不成問題，強調這段期間，團購並不是想買什麼就買什麼，而是「給你什麼，就只能吃什麼」，雖然不知道何時才能解封，但相信只要耐心聽從安排，不給社區和政府添亂，迎向勝利解封的日子很快就會到來。

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