教育部昨公布新版停課標準，規定全校三分之一班級染疫，或全校10班級染疫才可全校停課。立法委員蔣萬安今質詢時要求新版停課標準有造成感染風險，應盡速補上學生族群的第三劑疫苗，以及開放5至11歲兒童接種疫苗。衛福部長陳時中則透露，目前正與輝瑞、BNT、上海復星進行四方談判，疫苗採購已進入最後尾聲，本月也會召開ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議討論青少年第三劑相關事宜。

陳時中表示，由於近期國際多個資料顯示，12至17歲青少年在完整接種疫苗後，開始出現保護力衰退的問題，因此這個月會召開ACIP會議，再請專家針對是否開放青少年接種第三劑疫苗進行討論。

上次ACIP會議探討12至17歲青少年接種第三劑議題，與5至11歲幼兒能否接種新冠疫苗，但最後專家並無達成共識，僅開放將來若開放青少年打第三劑，可選用同為mRNA疫苗的莫德納。

至於5至11歲兒童疫苗，目前全世界僅有BNT/輝瑞通過緊急使用授權（EUA），陳時中指出目前正與BNT、輝瑞、上海復星進行四方會談，主要是因我國要採購的幼兒劑型，目前僅有美國的輝瑞獲核准，因此才會啟動四方會談，但談判代表越多，合約也會更複雜，但目前談判已進到最後階段。