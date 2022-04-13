民進黨高雄巿議員初選旗鼓鹽選區3搶2，正國會所組成的「台灣正青」參選人張峻榕不敵2位現任議員李喬如及簡煥宗，未能勝出。3人民調，李喬如0.2604、簡煥宗0.1909、張峻榕0.1042。13日將執行三民區民調。

高雄第六選區的旗津、鼓山、鹽埕，民進黨預計提名2席，屬「雄湧連線」的現任議員李喬如最資深，即將挑戰8連霸。簡煥宗已是2屆議員，2014年以菊系「六小福」子弟兵進入議事殿堂，2018年也順利挺過韓流連任成功。

由前交通部長林佳龍所領軍的正國會在各縣巿推出青年議員參選人組成「台灣正青」搶進2022，在高雄推出2政二代新人，分別是前資深議員張省吾之子張峻榕參選旗鼓鹽、前高雄巿議會議長蔡見興之女蔡佳庭參選三民區。

民進黨高雄巿議員初選13日將針對三民區執行民調，原有6人參選、提名4席、含1席婦女保障名額，不過被罷免的前桃園巿議員王浩宇因民調低迷臨時抽腿，由現任康裕成、鄭孟洳、何權峰及前議員林武忠、新人蔡佳庭5搶4。