新北市推動公園全齡、特色及共融遊戲場，2019年迄今已改善完成81處，目標年底更要達到100座，新北市長侯友宜主持市政會議後裁示，推動特色共融公園，讓全市變成綠美化的大都市，是新北市要做的努力，另寵物公園也要多闢建一點，讓毛寶貝有多一點的奔跑空間；景觀處補充，目前新北有16處寵物公園，預計年底前新莊、汐止區會再各增1處。

景觀處指出，2019年起已改善7處全齡化及74處特色共融遊戲場，今年底將達100座，至今總計有136處全齡特色共融公園，數量居全國之冠，而新北公園全齡化的特色不只是硬體的改善，更有軟體的強化，新北市將兒童表意權、運動指導員及佈老志工納入公園中，讓不同年齡層及不同體能狀態的市民，都能在公園找自己的遊戲場所。

而公園內也不只是遊戲場，新北重視青年活力與創意，首創全國青年景觀競賽，結合競圖以及現場實作，並且讓青年作品能留在公園成為獨特的地景，增添本市景觀美學質感，未來將媒介青年走入社區，共同規劃改善社區環境。