俄烏戰爭持續超過一個月，雙方傷亡慘重。對俄國背景極為了解的元智大學助理教授胡逢瑛指出，烏克蘭極端武裝營十分棘手，因其狹持人質增加俄軍清剿難度，且烏軍也有虐待戰俘的行為，卻反過來影響全球視聽，甚至還以此指控俄軍，構成西方經濟制裁的理由。他點出，其實西方國家清楚背後真相，卻仍藉以向俄方施壓，結合經濟制裁欲壓垮俄羅斯經濟。

胡逢瑛今日（13）接受香港媒體《中評社》訪問表示，其實俄烏衝突並不能算是戰爭，他們屬於「代理人的武裝衝突」，因俄烏雙方並沒有正式宣戰。美國與北約利用戰爭法空隙，讓自己間接參戰卻不用直接出兵，且長期透過北約軍官暗地裡參與戰事指揮，並公開送武器表達支持烏克蘭的立場，卻又能成功規避戰爭，讓烏克蘭人去送死、俄羅斯被臭罵。

胡逢瑛解釋，俄羅斯總統普丁提出要將烏克蘭「去軍事化和去納粹化」，目的是徹底解決烏克蘭的崇拜納粹符號，以及班德拉（Bandera）主義的新納粹行為，此想法源自美國2014年支持基輔發動武裝政變，背後牽扯的民族主義、寡頭專政與金主支持非常複雜。

不僅如此，胡逢瑛更直言，烏克蘭也以極端武裝營採取狹持人質、虐待戰俘、攻打平民的行為，完全違背戰爭法，可以算是「恐怖主義」了，西方國家明明清楚這些規則與狀況，卻仍將這些恐怖份子的行為，指稱是俄軍所為，刻意導向俄軍的戰爭犯罪，藉以作為西方國家向俄羅斯施壓、制裁的手段，背後目的就是壓垮俄羅斯的經濟與影響力。