聯準會3月會議紀要顯示，計劃最早5月啟動縮表，每月縮表規模更可能高達950億美元，並可能在5月和6月各再升息2碼，引發市場擔憂情緒，資金湧入避險資產，推升道瓊公用事業指數逆勢上揚，於4月6日再創歷史新高價位，同步帶動目前唯一由國內投信發行的公用事業基金-「元大全球公用能源效率基金」的淨值逆勢創下波段新高。

元大投信表示，今年全球股市波動加劇，多數市場都在走低，而債券的表現更糟，彭博美國總債券指數第1季報酬率約為負6%，創下1980 年以來最差單季表現。在傳統的資金避風港失靈之際，市場資金另尋去處，公用能源股成為當下熱門新寵，統計道瓊公用事業指數自2月24日俄烏開戰以來，道瓊公用事業指數就旱地拔蔥，飆漲18.6%。

元大投信指出，公用能源股這波漲勢，主要受惠3大因素，包括：(1)公用能源公司幾乎完全專注於國內業務，各國對俄羅斯的制裁行動不會對利潤造成太大影響；(2)美國公債殖利率倒掛引發景氣將衰退疑慮，吸引資金回流與景氣較低相關的公用能源股票；(3)相較於美股標普500指數的股利率僅約1.4%，道瓊公用事業指數的股利率仍在3%以上，值此通膨高漲之際，投資人偏好公用能源股通常能夠提供額外的現金流來源。

元大全球公用能源效率基金在操作布局上，已經朝綠色能源轉型，以再生能源、儲能技術和智慧電網為投資主軸。該基金第一大持股NextEra Energy，就是全球最大的風能和太陽能可再生能源發電商，自2月24日以來股價逆勢飆升2成，反應在這波綠色能源轉型下，許多相關個股是投資人不容錯過的收益機會，而投資人可以布局公用能源基金輕鬆掌握到該些公司的投資契機。

在綠能ETF，目前台股掛牌還有富蘭克林潔淨能源(00899)，該基金追蹤標普全球潔淨能源精選指數(S＆P Global Clean Energy Select Index)，聚焦於產業相關度最高、流通市值最大的30家成熟市場掛牌企業，成分股更是經過碳足跡標準過濾、企業活動篩選，排除碳排放量過高及爭議性企業。