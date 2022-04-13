一場喪事背後除了傷心，很多時候還會掀起爭執的腥風血雨，尤其跟遺產有關的時候，資深媒體人許聖梅近日在節目上分享一則爭產事件，一名人妻辛苦生下孩子後，老公竟在2天後驟逝，本以為其名下房產能幫助後續生活，沒想到房子被公婆變賣，她因此告上法院，但結局卻超淒涼。

許聖梅在《新聞挖挖哇》節目上，談論一則遺產案件，透露一名女子跟老公於2019年在美國維吉尼亞州結婚，之後返台也有去登記，隔年6月兩人迎來第一個愛的結晶，只是沒料到孩子才出生2天，老公竟然因為發生意外而死亡，讓人妻難以置信。

雖然因為突然的喪夫傷透了心，人妻仍強打起精神操辦著後事，就在她拿著老公的死亡證明去辦理除戶時，才發現男方名下有一筆房產，但伴隨的是另一件讓人開心不起來的消息，就是這個房子已被公婆賣掉，賣價為2090萬台幣，而她對此毫不知情，感到非常氣憤。

人妻認為，她是老公的遺產第一順位繼承人，女兒是第二順位，公婆瞞著她賣房的舉動，根本是盜賣她的財產，因此憤而提告，求償房屋市價登錄2511萬，沒想到官司的結果沒有向著她這邊，因公婆解釋，該房產是在1980年購入，當時登記在年僅4歲的兒子名下，但多年來都是公公在繳稅、收租，兒子也長年居住在美國，並未實際居住在這個房子裡，不過是「借名登記」，兒子後來驟逝，公婆認為該終止「借名」關係，覺得他們有權處理該房產，這場官司也真如這個想法，判決人妻敗訴，得不到任何賠償。