央行總裁楊金龍在財委會答詢立委質詢，新台幣在美國聯準會（Fed）升息抑制通膨之後重貶，年中或年底會不會貶到30元，成為最弱亞幣？楊金龍強調，新台幣匯率基本上由市場供需決定、很難預測，但不會成為最弱亞幣。

楊金龍表示，新台幣2020年以來是最強的，從疫情之前低點在32元，疫情之後升到今年1月最高27.6元，現在貶至29元，「其實還好」，2020年以來至今還升值3.4％。基本上應該關注的是波動幅度的大小，新台幣跟其他主要幣別比較，如歐元、韓元等，仍顯現相對穩定，後續如果Fed再升息，美元會更強，屆時如果波動幅度太大，央行會進場調節，維持匯率的穩定。

楊金龍不諱言，新台幣貶值使得進口負擔加重，對CPI（消費者物價指數）年增率會有影響，增加物價上漲的壓力，平均新台幣貶值1元，對CPI年增率會貢獻（上揚）0.1～0.17％，目前CPI上升幅度還算溫和。