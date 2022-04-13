繼立委廖國棟確診後，宜蘭縣傳出首位縣議員確診個案，確診者昨日出現重感冒症狀，在家自行快篩2條線雖不明顯，為了安全起見，前往醫院做PCR檢測為陽性確診，隨即隔離接受治療。

據了解，該名議員都沒施打過疫苗，在昨天感到腰痠、雙腳痠痛無力像重感冒，經過快篩、PCR檢測為陽性，根據議員足跡，疑似參加喜宴確診，得知友人紛紛前往快篩站採檢。

宜蘭縣衛生局局長徐迺維表示，個人健康屬於個人隱私不在衛生局公開說明範圍之內，目前匡列隔離對象疫調足跡感染源中。