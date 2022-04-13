5年前陳姓男子參加台北馬拉松，途經麥帥二橋下方遭橋上掉落的27公斤抽水馬達砸中頭部，傷後有功能性失憶、認知功能障礙等後遺症，陳男訴請國家賠償，台北地方法院判決新工處須賠償915萬多，台灣高等法院重新計算損害支出費用後，改判賠927萬多元。可上訴。

陳男提告主張，他在2017年2月12日參加馬拉松，行經北市麥帥二橋下時，北市新工處管理的橋樑工作平台車上的馬達從橋面掉落，擊中他頭部，導致他受有頭部外傷併腦震盪及顱內淤血、多處牙齒斷裂、頸椎滑脫、認知功能障礙等傷害。

陳男說，北市新工處是平台車、馬達的主管機關，疏未維護該平台車及馬達設備保持通常應有之安全狀態，且平台車、馬達不具通常應有之安全狀態時，也未積極並有效為足以防止危險或損害發生之具體行為，應負國家賠償責任。

台北地院一審判決新工處須賠償915萬8515元，上訴後，高院二審認為，馬達只以麻繩綑綁固定，因麥帥二橋大量車流或重車經過時，橋樑及系爭平台車產生振動，導致馬達被震離系爭平台車往地面落下，造成陳受傷，新工處管理欠缺應負損害賠償責任。

高院考量，陳男勞動能力減損部分經鑑定結果為減損40％，審酌身分、資力與加害之程度等一切情形，認精神慰撫金以150萬元為適當，新工處應再給付11萬3648元，共927萬2163元。