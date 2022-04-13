25歲大陸女星林允2016年演出「星爺」電影《美人魚》一炮而紅，有別於其他「星女郎」走紅後紛紛跟星爺鬧翻，林允不僅和周星馳關係好情同父女，還因星爺主動捧錢求續約，讓林允有「最受寵星女郎」封號，但今(13日)港媒報導，由於林允近來是非不斷，再加上疫情影響電影票房，讓周星馳始終不肯讓手上拍好的《美人魚2》上映，師徒情疑起了變化。

前年港媒報導，在歷屆星女郎中，只有24歲的林允在合作電影《美人魚》結束後沒跟周星馳鬧翻，她原先經紀約就簽給周星馳公司，星爺看好《美人魚2》上映後，林允人氣勢必更上一層樓，便加碼簽約金，希望能繼續將林允綁在身邊，私下也對林允出動感情牌，獻聲力挺林允上節目，任由對方開玩笑。將對方當女兒疼愛，算是星女郎中的特例。

林允2018年曾分享《美人魚2》殺青照片。（圖／翻攝自林允Jelly微博）

挾著這股氣勢，2018年周星馳正式開拍《美人魚2》，同年6月便殺青，當時林允曾曬出殺青照，一臉依依不捨的樣子，周星馳也在一旁，但《東網》今報導，林允走紅後是非不斷，先前傳出同居台灣歌手顏人中談戀愛秒刪文，近期還大方分享做醫美過程，曬出打「水光針」的影音，寫下：「女生都是勇士」，未料引來正反兩極評論。

見此，有網友批評林允年紀輕輕就依賴醫美，但也有人認為愛美本來就是女生的天性，而林允已火速刪除影片，再加上周星馳對自己的作品一向要求高，後製時常要求精益求精，以及近年因新冠肺炎疫情，電影票房不如以往，讓周星馳決定暫時「封殺」自己的作品，不讓《美人魚》續集上映，也讓林允等同做白工，遲遲等不到新作上映。